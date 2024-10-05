وكتب بلعيد عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب (أحمد قندوسي) واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيريه ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور".

وأضاف بلعيد: "النادي الأهلي لم يفرض عليّ أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني".

وتابع: "المفاوضات مع أمير توفيق (مدير التعاقدات في الأهلي) سارت باحترافية وهو شخص محترم".

وحسم المدافع الجزائري موقفه بالقول: "عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرارا شخصيا لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع".

واختتم بلعيد تصريحاته بالقول: "بعض الوكلاء يريدون الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم".

وكان الأهلي قد أعلن، الجمعة، إحالة لاعب الفريق المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي إلى الشؤون القانونية بناء على قرار من المدير الرياضي بالنادي محمد رمضان.

وخاطب رمضان نادي سيراميكا كليوباترا لاستعداء اللاعب للإدلاء بأقواله، بعد ما ذكر قندوسي أن سبب فشل انتقال مواطنه زين الدين بلعيد إلى المارد الأحمر هو رغبة الأهلي في إتمام الصفقة عبر وكيل بعينه وليس وكيل اللاعب الجزائري.

من جانبه، أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه لا يمانع ذهاب قندوسي، إلى النادي الأهلي، بعد إحالة تصريحاته للشؤون القانونية.

كان المدافع الجزائري قريبا من التوقيع على عقد انتقال للنادي الأهلي خلال الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت لينتقل بلعيد إلى سينت ترويدن البلجيكي.

وقال قندوسي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "صفقة زين الدين بلعيد تعطلت بسبب الوكلاء، ليس من أجل المال ولا أي شيء، فقط بسبب الوكلاء".

وأضاف القندوسي: "الناس طلبت منه من أجل الدخول للأهلي أن يأتي مع (فلان مثلا مع إكس) وهذا غير مقبول لدينا كجزائريين".

وبين أن بلعيد كان يرغب في الحضور مع وكيله فقال له أحد الأشخاص والذي خوله الأهلي بالحديث معه: "وكيلك على العين والرأس لكن لن يدخل معك الأهلي".

ونفى قندوسي تدخله لمنع الصفقة أو تدخل أطراف من الجزائر لهذا الغرض مؤكدا صعوبة نجاح أي أحد في إقناع لاعب برفض الأهلي.