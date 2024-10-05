ويرتفع رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا إلى 17 نقطة من سبع مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر، بينما يحتل فولهام المركز السادس برصيد 11 نقطة.

ورغم أن سيتي هيمن على المباراة مبكرا، فإن التقدم كان من نصيب فولهام بهدف سجله أندريا بيريرا في الدقيقة 26 مستغلا تمريرة متقنة بالكعب لعبها المكسيكي راؤول خيمينيز.

وأدرك كوفاتشيتش التعادل بعد ست دقائق عندما أخفق فولهام في تشتيت ركلة ركنية ووصلت الكرة إلى الكرواتي الذي وضعها في الشباك.

وأكمل لاعب الوسط ثنائيته في الدقيقة 47 عندما استغل تمريرة من جاك غريليش وأسكن الكرة الشباك بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء.

وسجل جيريمي دوكو لاعب سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 82 بتسديدة قوية محرزا هدفه الأول هذا الموسم. وقلص رودريغو مونيز الفارق بهدف في الدقيقة 88، لكن سيتي صمد ليفوز بالمباراة.