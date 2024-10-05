ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وأرسنال قبل مواجهتهما مع فولهام وساوثمبتون تواليا.

وحقق المدرب الهولندي آرني سلوت الفوز التاسع في 10 مباريات، وهو الذي كان قد أصبح أول مدرب لليفربول يفوز بثماني من مبارياته التسع الأولى، عقب تغلبه على بولونيا الإيطالي بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.

وبات سلوت رابع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بمبارياته الأربع الأولى خارج أرضه، بعد البرازيلي لويز فيليبي سكولاري والذي فاز في أول 8 مباريات وجون غريغوري الذي فاز بأول 5 مباريات وبوبي غولد الذي حقق الفوز في أول 4 مباريات.

وهذا الفوز الـ12 لليفربول على كريستال بالاس في مواجهاتهما الـ15 الأخيرة ضمن الدوري، في حين ذاق بالاس الخسارة الثانية تواليا في الدوري وبقي في المركز الثامن عشر مؤقتا بثلاث نقاط فقط.

افتتح جوتا التسجيل بعدما وصلته عرضية أرضية من الهولندي كودي خاكبو في الدقيقة 9 من عمر المباراة رقم 100 في تاريخ مشاركاته مع ليفربول.