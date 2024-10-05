وخاطب رمضان نادي سيراميكا كليوباترا لاستعداء اللاعب للإدلاء بأقواله، بعد ما ذكر قندوسي أن سبب فشل انتقال مواطنه زين الدين بالعيد إلى المارد الأحمر هو رغبة الأهلي في إتمام الصفقة عبر وكيل بعينه وليس وكيل اللاعب الجزائري.

من جانبه، أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه لا يمانع ذهاب قندوسي، إلى النادي الأهلي، بعد إحالة تصريحاته للشؤون القانونية.

كان المدافع الجزائري قريبا من التوقيع على عقد انتقال للنادي الأهلي خلال الصيف الماضي لكن الصفقة فشلت لينتقل بلعيد إلى سينت ترويدن البلجيكي.

وقال قندوسي في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "صفقة زين الدين بلعيد تعطلت بسبب الوكلاء، ليس من أجل المال ولا أي شيء، فقط بسبب الوكلاء".

وأضاف القندوسي: "الناس طلبت منه من أجل الدخول للأهلي أن يأتي مع (فلان مثلا مع إكس) وهذا غير مقبول لدينا كجزائريين".

وبين أن بلعيد كان يرغب في الحضور مع وكيله فقال له أحد الأشخاص والذي خوله الأهلي بالحديث معه: "وكيلك على العين والرأس لكن لن يدخل معك الأهلي".

ونفى قندوسي تدخله لمنع الصفقة أو تدخل أطراف من الجزائر لهذا الغرض مؤكدا صعوبة نجاح أي أحد في إقناع لاعب برفض الأهلي.

تصريحات قندوسي تسببت في إحالته للتحقيق في الأهلي وكان لها أيضا صدى لدى جعفر نيساني وكيل اللاعب السابق والذي قال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "لم يحدث من قبل أن فرض الأهلي وكلاء خلال صفقة قندوسي وما قاله اللاعب كلام غير صحيح".

وأضاف أن "ما قاله قندوسي يعكس حقده وكراهيته للأهلي لأنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع الفريق، وما ردده ليس له أساس من الصحة".

وتابع: "كنت وكيلا لقندوسي حتى قبل أن تتم صفقة سيراميكا، وإنهاء الارتباط بيني وبينه قرار يرجع له وكنت معه حتى انتقاله للأهلي".

وشدد على أن صفقة انتقال قندوسي تمت عبر التفاوض مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي وسارت بكل احترافية.

نصر يحيى وكيل أعمال قندوسي اعترض على كلام نيساني ورد عليه قائلا: "تم فرض وكلاء على جعفر وكيل اللاعب السابق من أجل الانضمام للأهلي وهما يحيى علي وأحمد يحيى"، وهي تصريحات عاد نيساني ونفاها، ليستمر الجدل في الوسط الرياضي المصري وسط غموض حول مستقبل القندوسي مع الأهلي بعد هذه التصريحات.