وضمِن كل من سيتي وتشلسي تأهله إلى البطولة الموسعة التي تستمر نحو شهر بدءا من 15 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 ناديا، فيما تنطلق منافسات الدوري المحلي في أغسطس.

وقال غوارديولا: "لم تسمح لنا رابطة الدوري بتأجيل أول مباراتين كي نتعافى. شكرا جزيلا".

وأضاف: "أعتقد أن النادي طالب الرابطة بتأجيل أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، كي نحصل على إجازة بعد كأس العالم (للأندية)، لكن هذا ليس مسموحا نهائيا. رفضت الرابطة رفضا قاطعا".

وأردف: "لا أعرف ما إذا كان سنخوض مباريات أكثر من الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية (2023). ربما نخوض مباريات أقل".

وأصبحت الروزنامة المزدحمة مصدر قلق للاعبين والمدربين، فيما أشار تقرير للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) إلى أن بعض اللاعبين يحصلون على فترة راحة لا تتعدى 12 بالمئة من السنة.

وطالب عدد من نجوم الدوري الإنجليزي بتقليص عدد المباريات ملوحين بالإضراب، بينهم لاعب وسط سيتي الإسباني رودري الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته ستبعده كامل الموسم.

وعن طلب فيفا من الأندية المشاركة بتشكيلاتها الأساسية في مونديال الأندية، قال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق: "سنذهب بكامل فريقنا. لن نذهب لمباراة واحدة أليس كذلك؟ لا أفهم كيف أن هذا اللاعب أقوى من لاعب آخر".

وأضاف المدرب الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري الإنجليزي في آخر أربعة مواسم (رقم قياسي): "ربما اللاعب الأفضل بالنسبة لهم يمر في حالة سيئة. لن أقول لهم قبل (البطولة) من الذي سيلعب. أنا من سيقرر".