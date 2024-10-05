وقال ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي لفرانس برس "أؤكد لكم القرار: 18 شهرا من الإيقاف اعتبارا من 11 سبتمبر 2023. القرار صدر من دون ذكر الأسباب التي سيُعلن عنها لاحقا".

ويرتبط بوغبا بعقد مع يوفنتوس الإيطالي حتى 2026، وسيكون قادرا على العودة إلى الملاعب في 11 مارس المقبل، قبل أربعة أيام على بلوغه عامه الـ32.

ونشر بوغبا (91 مباراة دولية و11 هدفا) مساء الجمعة صورة على حسابه في إنستغرام، لقدميه مرتديا حذاء رياضيا يحمل اسم "بوغبا" مع جورب مزين بالحرف الأول من اسمه الأول واسم عائلته، وعلم فرنسا ونجمتين تمثلان بطولتي كأس العالم.

وسقط بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري ضمن الموسم الماضي والتي لم يشارك فيها في 20 أغسطس.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

وأوقف لاعب الوسط المتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر 2023 من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات.

وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا، مطلع أكتوبر 2023، قد أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون الذي يحفّز هرمون الخصوبة ونمو العضلات في الجسم.

وتلقى اللاعب عقوبة قاسية بإيقافه أربعة أعوام من بعدها، وهي عقوبة بدت بمثابة نهاية مسيرته الاحترافية، لكن محكمة التحكيم الرياضي التي استأنف لديها، خففت العقوبة إلى 18 شهرا.