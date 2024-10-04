وأقيمت على ملعب ميت عقبة، المباراة الأولى تاريخيا بين الأهلي والزمالك، في فئة السيدات، ضمن الدوري المصري للسيدات.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-1، بفضل هدفين للنيجيرية تشاريتي روبين، مقابل هدف سجلته سبيستا أكوي للزمالك.

وانطلق هذا الموسم النسخة الأولى من دوري مصر لكرة القدم للسيدات، وجاءت مباراة الديربي النسائي الأول، لتجسد الصراع التاريخي في كرة القدم المصرية ولكن بطابع نسائي جديد.

وجاء قرار مشاركة القطبين وعدد كبير من أندية الدوري الممتاز في الدوري النسائي، تزامنا مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلزام الأندية بتكوين فريق للسيدات، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة، وهو ما يسمح لها بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية النسخة الحالية.