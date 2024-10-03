وفجر ليل الفرنسي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه التاريخي على ضيفه ريال مدريد حامل اللقب، بنتيجة 1-صفر.

وسجل الكندي جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ملحقا الخسارة الأولى بالنادي الملكي في 37 مباراة متتالية بمختلف المسابقات، وتحديدا منذ يناير الماضي.

وأحرز كريم أكتورك أوغلو وأنخيل دي ماريا وألكسندر باهوأوركون كوكتشو لبنفيكا البرتغالي، في انتصار ساحق بنتيجة 4-صفر على أتلتيكو مدريد.

وبالتالي حقق بنفيكا فوزه الثاني على التوالي في البطولة.

كما فاز أستون فيلا على ضيفه بايرن ميونيخ 1-صفر، بفضل هدف رائع من جوندوران قرب النهاية.

واحتفل صاحب الأرض باستضافة أول مباراة في البطولة الأبرز للأندية الأوروبية، منذ 41 عاما.

وصنع محمد صلاح هدفا قبل أن يسجل الثاني، ليقود ليفربول الإنجليزي للفوز 2-صفر على بولونيا الإيطالي.

وعزز ليفربول بدايته المثالية لمشواره بدوري أبطال أوروبا، إذ حقق الفوز الثاني على التوالي.

وعاد يوفنتوس الإيطالي بعشرة لاعبين في النتيجة مرتين، ليهزم مضيفه لايبزيج الألماني 3-2 بفضل هدف سجله فرانشيسكو كونسيساو في الدقائق الأخيرة.

وسجل دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس هدفين ليعادل النتيجة، بعدما أحرز بنيامين سيسكو لاعب لايبزيج ثنائية.