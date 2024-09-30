وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن عودة كورتوا ستكون في منتصف أكتوبر بعد نافذة المباريات الدولية، مما يعني غيابه عن مباراتي ليل الفرنسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا وفياريال نهاية الأسبوع الحالي في الدوري المحلي.

وقال الريال، في بيان: "بعد الفحوص التي أجريت اليوم (الإثنين) على لاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيصه بإصابة في العضلة المبعدة (للورك)".

وأمضى الحارس البلجيكي معظم الموسم الماضي بعيدا عن الملاعب بسبب إصابة قوية في الركبة، لكنه عاد في الوقت المناسب للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث ساهم في قيادة ريال إلى لقبه الخامس عشر.

ومن المتوقع أن يسد الأوكراني أندري لونين فراغ غياب كورتوا، على غرار ما فعل الموسم الماضي خلال حملة ريال نحو الفوز بلقب الدوري الإسباني أيضا.