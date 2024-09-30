وذكرت صحيفة "ليكيب" وموقع " ر إم سي سبورت" أن المدرب لويس إنريكي قرر استبعاد الدولي الفرنسي من مباراة الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب الإمارات بلندن.

لم يرد مسؤول الفريق الباريسي على مكالمات الأسوشيتدبرس لطلب التعليق.

وذكرت "ليكيب" أن مشادة كلامية وقعت بين إنريكي وديمبلي بعد فوز باريس سان جيرمان 3-1 على رين في الدوري الفرنسي.

ولم يتلق بي إس جي أي هزيمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وفاز على جيرونا الإسباني في مباراته الافتتاحية بدوري الأبطال هذا الشهر، بينما تعادل أرسنال بدون أهداف مع أتالانتا الإيطالي.