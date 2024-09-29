ويملك فريق المدرب أرنه سلوت 15 نقطة بعد 6 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي وأرسنال، ويحتل ولفرهامبتون المركز 20 بنقطة واحدة.

وافتتح كوناتي التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، بعد أن تفوق ديوغو جوتا على منافسه في الناحية اليسرى ثم أرسل عرضية دقيقة استقبلها قلب الدفاع (25 عاما) برأسه في الشباك.

واستغل ولفرهامبتون خطأ دفاعيا ليدرك التعادل في الدقيقة 56.

وسجل الجزائري ريان آيت نوري الهدف من مسافة قريبة، بعد خطأ مشترك بين كوناتي والحارس أليسون بيكر في إبعاد الكرة، ليتدخل معهما ماريو ليمينا ويمرر الكرة إلى نوري الذي وضعها في الشباك.

وأسكت صلاح جماهير ولفرهامبتون في ملعب "مولينو" بعد 5 دقائق أخرى، عندما حصل ليفربول على ركلة جزاء بسبب خطأ نيلسون سيميدو ضد جوتا.

وحصل ليفربول على المزيد من الفرص في الدقائق الأخيرة، من بينها ركلة ركنية سددها كوناتي برأسه فوق العارضة، وتسديدة في الزاوية السفلى من كيرتس جونز بعد تمريرات متبادلة مع صلاح، لكن حارس ولفرهامبتون وقف لها بالمرصاد.

ويأتي فوز ليفربول في ظل جدول مزدحم، إذ سحق فريق المدرب سلوت وستهام يونايتد 5-1 في الدور الثالث لكأس الرابطة الأربعاء، بينما يستضيف بولونيا في دوري أبطال أوروبا بعد 4 أيام.

ولم يتمكن ولفرهامبتون المتعثر بقيادة غاري أونيل من الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة، منذ فوزه 1-صفر على شيفيلد يونايتد في فبراير الماضي.