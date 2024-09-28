وفي اللقاء الذي استضافته الرياض، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة.

وكان الأهلي تقدم عن طريق ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 44، سددها المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وتعادل للزمالك المهاجم البديل ناصر منسي في الدقيقة 77 من أول لمسة له، مستغلا عرضية عمر جابر التي حولها إلى مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي.

وكرر الزمالك فوزه على الأهلي في البطولة ذاتها، إذ التقيا عام 1994 في جوهانسبرغ وحسم الفريق الأبيض اللقب بهدف وحيد سجله أيمن منصور.

وإجمالا، رفع الزمالك كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة، بعد أعوام 1994 و1997 و2003 و2022، مقابل 8 ألقاب للأهلي.