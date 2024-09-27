وقال غوارديولا إن رودري خضع لجراحة في وقت سابق، الجمعة، لعلاج هذه الإصابة.

وأوضح للصحفيين: "خضع اليوم (رودري) لجراحة في الرباط الصليبي وسيكون معنا الموسم المقبل، هذا الموسم انتهى بالنسبة له".

وتابع: "لسوء الحظ تعرضنا لأسوأ شيء ممكن لكن هذه الأمور تحدث، وسنكون موجودين لدعمه في عملية تعافيه خطوة بخطوة".

وتعرض الدولي الإسباني للإصابة في ركبته اليمنى خلال التعادل 2-2 مع أرسنال في الدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

ويتصدر فريق المدرب غوارديولا بعدما جمع 13 نقطة قبل مواجهة السبت أمام نيوكاسل يونايتد.

وتمثل هذه الإصابة صدمة قاسية للسيتي، وتأتي بعد أيام من تحذير رودري (28 عاما) من إضراب اللاعبين بسبب زيادة أعباء العمل.

ويعد رودري مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعدما قاد سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز غير مسبوق قبل أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 التي فازت بها بلاده.

وأضاف غوارديولا "لا نملك لاعبا مشابها لما يقدمه لنا. لكن يمكن للآخرين جميعا تعويض ما قدمه رودري منذ وصوله إلينا".

وأكمل: "يتعين علينا القيام بذلك كفريق وإيجاد طريقة لخوض الكثير من المباريات بدون لاعب مهم بالنسبة لنا".

وبدا أن رودري أصيب ركبته في الدقيقة 21 على ملعب الاتحاد، السبت الماضي، وظهر على اللاعب المعاناة من آلام شديدة أثناء علاجه على أرض الملعب قبل أن يخرج وهو يعرج.

كما سيغيب كيفن دي بروين لاعب خط الوسط عن مباراة الغد بعدما خرج مصابا بين الشوطين خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي الأسبوع الماضي.

وكان رودري من بين اللاعبين والمدربين الذين تحدثوا عن جدول المباريات المزدحم بسبب توسيع بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، إلى جانب توسيع مسابقات المنتخبات الوطنية.