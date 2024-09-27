واشتكى صبحي من إصابة عضلية خلال الساعات الأخيرة ليتقرر استبعاده من المباراة، حيث تضم قائمة الزمالك حارسين آخرين وهما محمد عواد ومحمود الشناوي.

وتعد تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95 بالمئة بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر 3 مرات من قبل، بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.