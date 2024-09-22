وحاول لاعبو الأهلي ترميم الدرع وإعادته لشكل الأصلي، لكنهم فشلوا في ذلك فقرروا الاحتفال بالقطعتين معا.

درع الدوري صمم حديثا في إنجلترا وتم منحه للأهلي البطل لأول مرة وتسبب تأخر وصوله من الخارج في تأخير تسليمه للمارد الأحمر، ما يطرح تساؤلات بشأن المشهد الذي حدث في ستاد القاهرة وسط مطالبات بالتحقيق في الأمر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بسخرية، فيما نشر الممثل المصري الشهير محمد هنيدي على حسابه على موقع فيسبوك صورة للدرع المنشطر وعلق ساخرا: "مبروك للأهلي درع الدوري".

بينما طالب لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو وزارة الرياضة بالتحقيق في هذه الواقعة.

وتساءل ميدو عبر حسابه على منصة إكس: "درع كلف الدولة ملايين كيف يكون مفككا بهذا الشكل؟ وكيف يكون هذا شكله أصلا؟".

وقال عضو رابطة الأندية المحترفة ثروت سويلم، في تصريحات تلفزيونية: "درع الدوري الجديد من جزئين، القاعدة والجزء الخارجي، ومحمد الشناوي بعد رفع الدرع من الجزء الخارجي انفصل الجزئين عن بعضهما، وأكيد كان فيه شيء خاطئ في التركيب، وكان المفترض أن هذا لم يحدث، لكنه أمر بسيط وسيتم إصلاحه".

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على جورماهيا الكيني 3-0، السبت، على ملعب القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية مكررا فوزه في الذهاب بنفس النتيجة.

وشهدت مباراة العودة على ملعب القاهرة الاحتفال بتتويج نادي القرن الإفريقي بدرع الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه، بعد فوزه بالبطولة الموسم الماضي.