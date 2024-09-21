ويدين ليفربول بالشكر لتقنية حكم الفيديو المساعد التي ألغت هدفا مبكرا لبورنموث بداعي التسلل، وهدد دياز مرمى الضيوف عدة مرات قبل أن يتجاوز أخيرا حارس المرمى كيبا أريزابالاغا بعدما استلم تمريرة أمامية ليسدد الكرة في المرمى في الدقيقة 26.

وبعد أقل من 3 دقائق، سجل دياز الهدف الثاني بعدما اخترق 5 لاعبين دفاع بورنموث، ثم أضاف داروين نونيز الهدف الثالث بطريقة رائعة بتسديدة قوية بالقدم اليسرى ليجعل النتيجة 3-0.

ورغم سيطرته الهجومية، بدا ليفربول ضعيفا في بعض الأحيان في الدفاع واضطر حارس المرمى كيفين كيليهر إلى إبعاد الكرة بعد أن ارتطمت بالعارضة من ركلة ركنية في الدقائق الأخيرة، لكن بورنموث لم ينجح في العودة إلى المباراة ليحقق أصحاب الأرض فوزا سهلا.

وفي مباراة أخرى، أحرز المهاجم دومينيك سولانكي هدفه الأول مع توتنهام هوتسبير ليحول فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو تأخره بهدف في الدقيقة الأولى إلى الفوز 3-1 على برنتفورد.

كما سجل راؤول خيمينيز وإيميلي سميث رو وريس نيلسون أهداف فولهام الثلاثة في الانتصار 3-1 على نيوكاسل يونايتد على ملعب كرافن كوتاج، ليتلقى فريق المدرب إيدي هاو أول هزيمة له في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق تشلسي انتصاره الثالث على التوالي خارج أرضه بفوزه 3-0 على غريمه اللندني وست هام يونايتد.