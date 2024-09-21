أعلن نجم الكرة المصرية أحمد فتحي، السبت، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.
وقال فتحي، خلال تصريحات تلفزيونية: "أعلن اعتزالي كرة القدم، بعد مسيرة طويلة من العطاء مع منتخب مصر والأندية التي لعبت لها سواء داخل مصر أو خارجها".
ووجه لاعب الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جمهور الفريق الأحمر بعد اعتزاله كرة القدم.
وقال أحمد فتحي الملقب بـ"الجوكر": "جمهور الأهلي يعرف قدر محبتي له، لعبت لمدة 12 سنة في الأهلي وحصلت على كل البطولات مع الفريق".
وأضاف: "كما ساهمت في استعادة بطولة كأس مصر بعد 10 سنوات وهدفي في المصري هو أهم هدف لي مع الفريق الأحمر".
وأتم تصريحاته: "أشكر جمهور الأهلي الذي ساندني كثيرا ودائما ما كان يدعمني".
وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بـ21 بطولة خلال 11 عاما قضاها بين جدران الفريق الأحمر.
أحمد فتحي في سطور
- بدأ أحمد فتحي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين في نادي بنها.
- انتقل إلى الإسماعيلي في عام 2001 واستمر مع الدراويش حتى عام 2007.
- انتقل بعدها أحمد فتحي إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.
- عاد إلى مصر عبر النادي الأهلي في بداية عام 2008.
- استمر أحمد فتحي مع الأهلي من 2008 وحتى 2020.
- استمر أحمد فتحي مع الأهلي من 2008 وحتى 2020.
- خلال فترة لعبه للأهلي خرج للإعارة مع كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي.
- رحل لمدة موسم إلى أم صلال القطري في 2014 وعاد مرة أخرى إلى الأهلي في 2015.
- بعد نهاية مشواره مع الأهلي انضم أحمد فتحي إلى بيراميدز في عام 2020.
- مع منتخب مصر لعب أحمد فتحي على المستوى الدولي منذ عام 2002 وحتى 2021.
- حقق مع الفراعنة لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات.
- وصل إلى كأس العالم 2018 وشارك أيضا في أولمبياد لندن 2012.
- لعب فتحي 134 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.
- استمر أحمد فتحي في الملاعب كلاعب لمدة 23 عاما.