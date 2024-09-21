وقال فتحي، خلال تصريحات تلفزيونية: "أعلن اعتزالي كرة القدم، بعد مسيرة طويلة من العطاء مع منتخب مصر والأندية التي لعبت لها سواء داخل مصر أو خارجها".

ووجه لاعب الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى جمهور الفريق الأحمر بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال أحمد فتحي الملقب بـ"الجوكر": "جمهور الأهلي يعرف قدر محبتي له، لعبت لمدة 12 سنة في الأهلي وحصلت على كل البطولات مع الفريق".

وأضاف: "كما ساهمت في استعادة بطولة كأس مصر بعد 10 سنوات وهدفي في المصري هو أهم هدف لي مع الفريق الأحمر".

وأتم تصريحاته: "أشكر جمهور الأهلي الذي ساندني كثيرا ودائما ما كان يدعمني".

وتوج أحمد فتحي مع الأهلي بـ21 بطولة خلال 11 عاما قضاها بين جدران الفريق الأحمر.

أحمد فتحي في سطور