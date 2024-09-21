وقبل انطلاق المباراة، ظهر اللاعب الجزائري خلال عزف السلام الوطني دون أن يكون حاملا للوشاح وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وعكس محرز، كان زملاؤه في الفريق يحملون الوشاح، الأمر الذي أثار استغراب جماهير الأهلي.

ولم يتأخر رد محرز (33 عاما)، حيث سرعان ما لجأ إلى حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتعليق على الجدل.

وقال رياض محرز إنه لم يتعمد عدم وضع الوشاح مثلما تبادر إلى أذهان البعض، لكنه استلمه فقط بعد أداء السلام الوطني.

وأرفق النجم الجزائري التغريدة بصورة يظهر فيها حاملا نفس الوشاح، على غرار زملائه في النادي.

وكان الأهلي حقق فوزا مهما (4-2) على ضيفه ضمك، وهو الفوز الأول لفريق المدرب ماتياس يايسله في آخر 3 مباريات بالدوري.