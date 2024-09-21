وستكون المباراة في هذه البطولة التي تجمع بين الأندية أبطال القارات، تحت مسمى المواجهة الإقصائية لمنطقة إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ وتقام في 22 الحالي بين العين الإماراتي، الفائز بدوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا، وذلك على أرض الأول.

ويلتقي الفائز بينهما في 29 أكتوبر مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في القاهرة، في لقاء تحت مسمى كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ.

وبعد مواجهة دربي الأميركيتين المقرر في 11 ديسمبر في الدوحة بين الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس لموسم 2024 وباتشوكا المكسيكي الفائز بدوري أبطال أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، يخوض الفائز ما تمت تسميته من قبل فيفا كأس التحدي في 14 ديسمبر في الدوحة أيضا حيث يتواجه مع الفائز من مواجهة كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، أي الأهلي أو العين-أوكلاند.

وفي 18 ديسمبر، تستضيف العاصمة القطرية ما أسماه فيفا نهائي كأس القارات للأندية حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني، الفائز بدوري أبطال أوروبا، مع الفائز من مواجهة كأس التحدي.

ويقام نهائي البطولة في الذكرى السنوية الثانية لنهائي مونديال قطر 2022 للمنتخبات الوطني وفق ما أفاد الاتحاد الدولي للعبة.

ولا يختلف نظام هذه البطولة كثيرا عن الحلة السابقة لكأس العالم للأندية التي باتت تقام كل 4 أعوام اعتبارا من 2025 بمشاركة 32 فريقا، لكن ما اختلف هو عدم مركزية المباريات حيث تقام الأوليان على أرض فريقين مشاركين فيها والثلاث المتبقية في مكان واحد، وهذه المرة الدوحة.

وتمت عملية تحديد الفريقين المضيفين للمباراتين الأوليين بناء على تصنيف الأندية.