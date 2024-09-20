سجل مغنيس أقليوش (16) وجورج إيلينيخينا (72) هدفي موناكو، ولامين يامال (28) هدف برشلونة، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة إثر طرد مدافعه إريك غارسيا.

جدد فريق الإمارة فوزه على النادي الكاتالوني بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في فترة الاستعدادات للموسم الجديد، وفي عقر داره ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة في 12 أغسطس/آب الماضي.

وهذه هي الخسارة الأولى لبرشلونة بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك بعد خمسة انتصارات في خمس مراحل في الليغا.

في المقابل، حقق موناكو فوزه الرابع في مختلف المسابقات هذا الموسم، محافظاً على سجله خالياً من الخسارة بعد ثلاثة انتصارات وتعادل في الدوري.

كما حقق فريق الإمارة فوزه الأول على النادي الكاتالوني في ثلاث مواجهات بينهما في المسابقة القارية العريقة، بعد خسارتين في دور المجموعات في موسم 1993-1994، الأولى 0-2 في برشلونة، والثانية 0-1 في موناكو.

خاض برشلونة المباراة في غياب نجم خط وسطه الوافد حديثاً من لايبزيغ الألماني، داني أولمو، بسبب الإصابة.

كانت أول محاولة خطيرة لموناكو عندما تلقى الجناح الدولي المغربي إلياس بن الصغير كرة في الجهة اليسرى، فتَوَغَّل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيمناه بين يدي حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (7).

تلقى برشلونة ضربة موجعة مبكرة وتحديداً بعد تسع دقائق و32 ثانية بطرد مدافعه غارسيا لإعاقته الياباني تاكومي مينامينو عندما كان في طريقه إلى الانفراد بتير شتيغن بعدما قطع كرة مررها الأخير إلى مدافعه (10).

وهي أسرع حالة طرد في صفوف برشلونة في تاريخ مشاركاته في المسابقة القارية العريقة.

أهدر السويسري بريل إمبولو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة خاطئة من بيدري أمام المرمى، فسيطر عليها وسددها برعونة بين يدي تير شتيغن (15).

لم يتأخر موناكو في افتتاح التسجيل عندما استغل الجزائري الأصل أقليوش كرة عرضية طويلة من منتصف الملعب من المدافع البرازيلي فاندرسون، فانطلق وتوغل داخل المنطقة متلاعباً بالمدافع أليخاندرو بالديه وراوغ بيدري وسددها بين ثلاثة لاعبين زاحفة بيسراه على يسار تير شتيغن (16).

نجح جمال في إدراك التعادل في أول هجمة لبرشلونة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مارك كاسادو، فانطلق وسددها بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس السويسري فيليب كوهن (28).

وهو الهدف الأول لجمال في 11 مباراة في دوري الأبطال، وبات ثاني أصغر هداف في صفوف النادي الكاتالوني (17 عاماً و68 يوماً) في المسابقة القارية العريقة خلف أنسو فاتي (17 عاماً و40 يوماً).

تابع موناكو أفضليته في الشوط الثاني، وأنقذ تير شتيغن مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة قوية لفاندرسون من خارج المنطقة إلى ركنية لم تثمر (58).

نجح البديل إيلينيخينا في إضافة الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من فاندرسون، فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها قوية بيسراه فشل تير شتيغن في التصدي لها فعانقت شباكه (72).

أجرى فليك ثلاثة تبديلات دفعة واحدة بإشراكه فيران توريس وجيرارد مارتين وسيرجي دومينغيس مكان باو كوبارسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وجمال.

تابع تير شتيغن تألقه بتصديه لتسديدة قوية من زاوية صعبة للبديل الدولي الأمريكي فولارين بالوغون (81).

حصل موناكو على ركلة جزاء إثر عرقلة بالوغون داخل المنطقة من المدافع إينيغو مارتينيس، لكن الحكم ألغاها بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (85).

يلتقي برشلونة في الجولة الثانية مع ضيفه يونغ بويز السويسري، وفي الثالثة مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، قبل أن يحل ضيفاً على النجم الأحمر الصربي، ويستضيف بريست الفرنسي، ويرحل إلى لقاء بوروسيا دورتموند الألماني، ثم بنفيكا البرتغالي، ويستقبل أتالانتا الإيطالي.

أما موناكو فيلعب مع دينامو زغرب الكرواتي، النجم الأحمر، بولونيا الإيطالي، بنفيكا، أرسنال الإنجليزي، مواطنه أستون فيلا، وإنتر الإيطالي.