وفشل النادي الإسرائيلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي قبل إغلاق نافذة الانتقالات في الدوري المحلي، علما أن ساتر لاعب روزنبورغ النرويجي أحد المرشحين المحتملين.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن مكابي حيفا عرض 850 ألف يورو على ناديه، لكن المهاجم صاحب الـ28 عاما رفض العرض.

وأصدر ساتر بيانا، الأربعاء، شن فيه هجوما عنيفا على إسرائيل.

وقال: "لن ألعب في دولة تديم انعدام الأمن والشر بقتل الأبرياء. لا يمكن لأي مبلغ من المال شراء قيمتي. أختار الإنسانية على الأموال الملطخة بالدماء".

وأضاف ساتر: "حتى لو عُرض عليّ مليارات، فلن أنتقل إلى هناك".

وتابع اللاعب: "أنا واثق من قيمي وسعيد بالدفاع عما أعتقد أنه صحيح. لا أريد مثل هذه الأموال في حسابي. هناك أشخاص لا يستطيعون العيش بأمان في منازلهم. إنه أمر جنوني تماما".

وختم بيانه قائلا: "من المستحيل أن ألعب في دولة تتصرف بهذه الطريقة".