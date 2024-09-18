ولم يحقق فريق العاصمة أي فوز في 4 مباريات بالدوري المحلي (3 تعادلات وخسارة)، ليحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن القاع.

وكتب روما في موقعه الرسمي أنه "أعفى دي روسي من مهام تدريب الفريق الأول".

وأضاف: "يأتي قرار النادي في مصلحة الفريق والعودة إلى المسار المطلوب في أسرع وقت ممكن، بينما لا يزال الموسم في مراحله المبكرة".

وتابع أنه سيعلن في وقت لاحق عن جهازه الفني الجديد.

ويعد دي روسي (41 عاما) من اللاعبين التاريخيين للنادي، إذ حمل ألوانه كلاعب وسط بين عامي 2001 و2019 محرزا معه لقب الكأس مرتين.

وعينه الفريق مدربا في يناير الماضي حتى نهاية الموسم بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، وفي يونيو الماضي، أعلن تمديد عقده حتى 2027.