وقال أليسون في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ميلان الإيطالي: "أحيانا، لا يسأل أي أحد اللاعبين عن رأيهم بزيادة عدد المباريات".

وأضاف: "ربما رأينا غير مهم، لكن الجميع يعلم ما نفكّر به بشأن زيادة عدد المباريات. الكل تعب من هذا".

ويلعب كل فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا بالصيغة الجديدة، ما لا يقل عن 8 مباريات بدلاً من 6 قبل بلوغ الأدوار الإقصائية.

ومن المتوقع أيضا أن تعاد هيكلة مونديال الأندية هذا الموسم، إذ توسّعت البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى 32 فريقا يتنافسون من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وكانت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) أفادت في يوليو الماضي أنها ستتقدم بشكوى إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بشأن روزنامة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال أليسون: "نحن نفهم أن هناك جانب الإعلام والتلفزيون، جانب ويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة)، فيفا، البريميرليغ والمسابقات المحلية الأخرى. لسنا غافلين. نفهم أن الناس يريدون المزيد من المباريات، ولكن أكثر شيء معقول هو أن يجلس جميع الأطراف التي ذكرتها والأشخاص المسؤولون عن الجدول معا ويستمعوا لجميع الأطراف، بما في ذلك اللاعبين".

ويُمكن أن يخوض ليفربول أكثر من 60 مباراة هذا الموسم بعد أن خاض 58 في الموسم الماضي.

وخاض أليسون أكثر من 40 مباراة في موسم 2023-2024 مع ناديه والمنتخب.