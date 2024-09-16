ولم تلعب المصنفة ثانية عالميا سابقا منذ دورة كندا المفتوحة مطلع أغسطس، حيث خسرت بمجموعتين أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وكانت جابر انسحبت من دورة واشنطن ثم من دورة سينسيناتي الأميركية وبطولة فلاشينغ ميدوز بالولايات المتحدة بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية في باريس.

وفي بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت أنس (30 عاما): "لقد كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لي، وكرياضيين نعرف أن التعافي جزء من الرحلة".

وتابعت اللاعبة ابنة مدينة قصر هلال في تونس: "نظرا للإصابة المستمرة في كتفي، اتخذت مع فريقي الطبي قرارا صعبا بالابتعاد عن ملاعب التنس حتى نهاية الموسم".

وأضافت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022: "خلال فترة التعافي، سأكرس نفسي للعمل الخيري والتأكد من أننا نحدث فرقا حقيقيا في العالم، شكرا لدعمكم ولا يسعني الانتظار حتى أعود أقوى، أراكم مجددا في الملاعب في أستراليا عام 2025".

وخاضت أنس جابر 30 مباراة في 2024 فازت في 16 منها، فتراجعت إلى المركز 22 في التصنيف العالمي.

وخسرت بنتيجة قاسية أمام الروسية ميرا أندرييفا في الدور الثاني من بطولة أستراليا وعانت سلسلة سلبية بين فبراير ومطلع أبريل، لكنها تحسنت بعد ذلك وبلغت ربع النهائي في مدريد ورولان غاروس.