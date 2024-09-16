وتقتصر المشاركة في هذه البطولة على اللاعبين الذين لا يدافعون عن ألوان المنتخب الأول في بلادهم.

وتوجت السنغال بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في الجزائر في يناير 2023، بفوزها على الدولة المضيفة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها شرق أفريقيا مسابقة كرة قدم قارية للمنتخبات الوطنية، وستكون بمثابة مقدمة لاستضافة الدول الثلاث لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال موتسيبي بعد ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري في نيروبي عاصمة كينيا: "أنا واثق من أن بطولة 2025 ستكون أفضل بطولة في تاريخ هذه المسابقة". وقام موتسيبي بجولة في ثلاثة ملاعب كينية مخصصة لاستضافة الحدث، بينها اثنان قيد التجديد حاليا.

وأضاف: "أنا معجب بالالتزام الذي أبدته الدول الثلاث والذي يمنح كل منها الفرصة لتعزيز البنية التحتية لكرة القدم وجذب آلاف الزوار وتعزيز السياحة".

وتبدأ مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة التي يشارك فيها 19 منتخبا في 25 أكتوبر وتنتهي في ديسمبر.

وفاز كل من المغرب والكونغو الديمقراطية بلقب هذه البطولة مرتين منذ استحداثها عام 2009.