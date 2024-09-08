وكتب حجازي عبر ستوري إنستغرام: "تم استبعادي من معسكر منتخب مصر من قبل المدير الفني ولم أعتذر عن عدم الاستمرار".

وأضاف: "وللرد على موقف مباراة أمس لم أعتذر أيضا على عدم المشاركة والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني وعلى مرئى ومسمع من الجميع".

وأكمل: "على مدار 13 سنة في المنتخب ولعب 100 مباراة دولية لم يصدر مني تصرف سلبي ودائما مصلحة المنتخب هي أهم من أي شيء بالنسبة لي. أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني".

ماذا حدث؟

لم يشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي وظل على مقاعد البدلاء.

أظهرت الكاميرات رفض حجازي لطلب حسام حسن منه المشاركة في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد إصابة رامي ربيعة، مما دفع حسام حسن لإشراك أحمد رمضان "بيكهام".

تصريحات حسام حسن

قال حسام حسن عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لدي الثقة في حجازي، لكن تحضير الهجمة من الخلف يتطلب تواجد حمدي فتحي الذي لعب في هذا المركز من قبل ويستطيع التحضير بشكل جيد من الخلف ولديه السرعات وكذلك الأمر لرامي ربيعة".

أوضح: "مراقبة دفاع كاب فيردي لمحمد صلاح أعطى الحرية لمحمد هاني وأحمد مصطفى زيزو في التقدم وتم استغلال ذلك بطريقة جيدة".

أضاف: "أحمد حجازي هو القائد الأول لمنتخب مصر بجانب محمد صلاح، لكن أي لاعب يحزن لعدم مشاركته، لا أريد التوقف عند هذا الأمر، في كل مكان في العالم يحدث هذا بدون تجاوز، حجازي كان يتمنى اللعب، شعرت بأنه غير مستعد نفسيا للمشاركة ويؤدي بطريقة غير جيدة وغير مفيدة له وللفريق".

وفاز منتخب مصر على كاب فيردي، الجمعة، 3-0 على استاد القاهرة في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وتصدر منتخب مصر المجموعة التي تضم أيضا موريتانيا وبوتسوانا، ولم يلعب الفريقان مباراتهما بعد.

وللمرة الأولى يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة منذ الفوز على جيبوتي في نوفمبر الماضي 6-0، في تصفيات كأس العالم 2026.