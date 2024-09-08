وظهر منتخب ألمانيا، الذي يستهدف الفوز بكأس العالم 2026 بعد بلوغه دور الثمانية في بطولة أوروبا التي استضافها في يوليو، بشكل جديد بعد الاعتزال الدولي لتوماس مولر وتوني كروس ومانويل نوير الفائزين بكأس العالم 2014، كما أنهى القائد إيلكاي جندوجان مسيرته الدولية أيضا.

وتقدم أصحاب الأرض في مباراة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول عن طريق نيكلاس فولكروغ بعد تمريرة حاسمة من لاعب الوسط موسيالا عقب سلسلة من التمريرات في الدقيقة 27.

وكان من المفترض أن تضيف ألمانيا، التي تواجه هولندا يوم الثلاثاء في المجموعة التي تضم البوسنة أيضا، هدفا آخر على الأقل بعدما أطلق كاي هافرتز ضربة رأس اصطدمت في العارضة في الدقيقة 33 قبل أن تمر تسديدته بجوار المرمى في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وضغطت هنغاريا بحثا عن التعادل لكن موسيالا نجح في تعزيز التقدم في الدقيقة 58 بعد هجمة مرتدة لألمانيا عقب ركلة ركنية للفريق الزائر.

وأحرز فلوريان فيرتز الهدف الثالث بعد تمريرة من موسيالا في الدقيقة 66 قبل أن يطلق هافرتز تسديدة في إطار المرمى مجددا.

ومرر موسيالا، أفضل لاعب في المباراة، الكرة إلى ألكسندر بافلوفيتش ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 77.

واختتم هافرتز أهداف فريقه من ركلة جزاء قبل تسع دقائق من النهاية.

وقال الهداف فولكروغ "كان من الممتع أن نشاهد هذا اليوم. جمال (موسيالا) كان في حالة جيدة للغاية. من الرائع أن يكون ضمن التشكيلة. "قمنا بالعديد من الانطلاقات وجعلنا الأمور صعبة للغاية على المنافس. حتى عندما لم نستحوذ على الكرة كنا نحكم سيطرتنا على المباراة".