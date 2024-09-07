وفي حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال يامال إن هروبه من الكلاب وهو صغير السن ساهم في تحسين مستواه بالمراوغات.

وأبرزت الصحيفة أنه عندما كان لاعب برشلونة صغيرا في السن، "تعرف على الكلاب، وكان عليه أن يتفوق عليها ويتجنبها.. ويبدو أن هذا العمل المميز والغريب قد أتى ثماره".

وذكر لامين: "كنت ألعب دائما مع الكلاب، والدي قال إنهم سيعضونني وبدأت الركض معهم؛ اللعب ضد الكلاب هو أصعب شيء يمكنك القيام به".

وبحسب "ليكيب"، فإن "مباريات يامال في الشارع مع الكلاب، وكذلك مواجهة المراهقين الأكبر سنا منه ساعدته على أن يصبح لاعب كرة القدم الذي هو عليه اليوم ويعزز مهاراته".

وأوضح يامال: "اللعب في الشارع سلب مني الخوف من مواجهة كبار السن.. كان عمرهم 20 عاما وكان عمري 11 عاما".

وكشفت صحيفة "ماركا" أن لاعب المنتخب الإسباني هو اللاعب الذي قام بأكبر عدد من المراوغات في أول أربع مباريات بـ"الليغا".

وأضافت: "رصيده هو 15 مراوغة، متبوعا بلاعب ريال مدريد كيليان مبابي، برصيد 14 مراوغة".