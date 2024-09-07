وشارك مهاجم برشلونة السابق (37 عاما) في 143 مباراة مع منتخب بلاده وبات هدافه التاريخي برصيد 69 هدفا.

وخاض فريق المدرب مارسيلو بيلسا، الذي احتل المركز الثالث في كأس كوبا أميركا الأخيرة، المباراة بدون 5 لاعبين من تشكيلته الأساسية بما فيهم ذلك داروين نونيز الموقوف بسبب تورطه في اشتباكات مع الجماهير بعد الهزيمة أمام كولومبيا في البطولة القارية في يوليو الماضي.

وأهدرت أوروغواي عدة فرص أبرزها في الشوط الأول من تسديدة قوية مباشرة لسواريز اصطدمت بالقائم بعد تمريرة عرضية من فاكوندوبليستري.

كما صنعت باراغواي فرصا خطيرة أقربها عبر ميغيل ألميرون، لكن حارس المرمى سيرخيو روشيت تصدى لها، ولم ينجح أي من الفريقين في استغلال الفرص.

وظلت أوروغواي بالمركز الثاني في تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة بفارق 4 نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة، حيث تواجه فنزويلا، الثلاثاء المقبل، بينما تلعب باراغواي مع البرازيل.