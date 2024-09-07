وعلى ملعب القاهرة الدولي، قدم المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب قارية آخرها عام 2010، أداء قويا ضد ضيفه الرأس الأخضر، ليهزمه 3-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل أهداف منتخب مصر في اللقاء كل من رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل في الدقائق 23 و45 و69.

وكانت المباراة قد شهدت بداية سريعة وهجومية من جانب منتخب مصر، بينما لجأ الرأس الأخضر إلى التأمين والتكتل الدفاعي خوفا من تسجيل "الفراعنة" هدفا مبكرا.

وفي المقابل، وبرغم أنه ضامن للتأهل، إلا أن المنتخب المغربي أثبت علو كعبه القاري بعدما غلب ضيفه الغابوني 4-1 على ملعب أدرار في مدينة أكادير ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكانت جمهورية إفريقيا الوسطى قد تغلبت على ليسوتو 3-2 ضمن المجموعة ذاتها.

واستهلت كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على ضيفتها زامبيا 2-0 في أبيدجان ضمن المجموعة السابعة.

وافتتح جان فيليب كراسو التسجيل لأصحاب الأرض إثر تمريرة من سيمون أدينغرا (73)، ثم عزز كراسو نفسه النتيجة متابعا تمريرة لاعب بازل السويسري بيني تراوري (84).