وسيبدأ منتخب كوريا الشمالية الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الخميس، في طشقند، أمام منتخب أوزبكستان.

وكانت شركة Inlang Sports الصينية للملابس الرياضية، قد أكدت على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنها تقاعدت مع منتخب كوريا الشمالية لتوفير قميص المباريات للفريق.

المنتخب الكوري الشمالي سيرتدي قميصا يحمل شعار Inlang لأول مرة، في مباراة الخميس ضد أوزبكستان.

وأقامت الشركة في يناير حفلا للإعلان عن موافقتها على رعاية كرة القدم للرجال والسيدات في كوريا الشمالية، وتزويدها بالزي الرسمي، لكن هذا الترتيب قد يشكل انتهاكا للعقوبات التي تهدف إلى حرمان بيونغيانغ من الأموال والموارد، التي يمكن استخدامها في برنامجها النووي والصاروخي.

وقال آرون أرنولد، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره المملكة المتحدة، لإذاعة آسيا الحرة الكورية الجنوبية: "من المرجح أن تشكل تحويلات الأموال والمشاريع المشتركة انتهاكا للعقوبات".

وأضاف: "يمكنك أيضا القول بأن الزي الرسمي محظور بموجب قانون حظر السلع الكمالية على كوريا الشمالية".

ويُعرّف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2270 المعدات الرياضية بأنها "سلع فاخرة".