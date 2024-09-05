الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، ينطلق الخميس، بمشاركة 9 منتخبات عربية من أصل 18.

نظام التصفيات الآسيوية

الدور النهائي من التصفيات الآسيوية يقسم إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 منتخبات.

سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المونديال، بينما ستتنافس المنتخبات صاحبة المركزين الثالث والرابع في ملحق، يتأهل منه منتخبين لينضموا إلى الستة المتأهلين.

فرصة عربية تاريخية

9 منتخبات عربية وصلت للدور النهائي من التصفيات، وهي السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والعراق وفلسطين والأردن.

المجموعة الثانية، ضمنت تأهل منتخب عربي للمونديال، لأنها تضم 5 منتخبات عربية إلى جوار كوريا الجنوبية، وهي العراق والأردن وفلسطين والكويت وعمان، مما يعني أن بطاقة واحدة على الأقل، ستكون من نصيب أحدهم.

المنتخبات العربية لديها فرصة تاريخية، بعد رفع عدد متأهلين، مما يعني أننا قد نرى العراق في المونديال بعد غياب 40 عاما أو الإمارات بعد غياب 36 عاما أو الكويت بعد غياب 44 عاما، أو مشاركة أولى للبحرين أو عمان أو فلسطين أو الأردن.

الخميس سيشهد الانطلاقة الحقيقية لتصفيات تحمل أملا غير مسبوق، وهذه المواجهات العربية في الجولة الأولى: