وقال سلوت في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس": "حتى هذه اللحظة صلاح واحد من الفريق، وأنا سعيد بأنه يتواجد معنا".

وأضاف: "صلاح يلعب بشكل جيد حقًا، لكنني لا أتحدث عن عقود اللاعبين، إلا أنني يمكنني التحدث عن مستواه لساعات".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2025، حيث لم تناقش الإدارة تجديد عقد النجم المصري مثل الثنائي فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد.

وكان صلاح تلقى عرضًا من الدوري السعودي صيف 2023، وتحديدًا من فريق اتحاد جدة، قبل أن تقرر إدارة ليفربول التمسك باللاعب.

ويعتبر صلاح أعلى اللاعبين أجرًا في ليفربول، حيث يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.

حديث محمد صلاح

وخرج صلاح (32 عاما) في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس"، ليتحدث عن مستقبله مع ليفربول، قائلاً إن القرار متروك لإدارة النادي.

وقال: "أخوض عامي الأخير مع ليفربول، وأريد تحقيق أقصى استفادة منها، وصلت إلى المباراة معتقدًا أنها المباراة الأخيرة لي في ملعب أولد ترافورد".

وأضاف: "لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقد، الأمر ليس متروكًا لي بل للنادي لاتخاذ القرار".

وكان الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، أبدى رغبته في بقاء صلاح خلال الموسم الجاري وعدم بيعه لأندية الدوري السعودي وفقًا لتقارير صحفية بريطانية.

ويقدم صلاح بداية مميزة في الدوري الإنجليزي حيث سجل 3 أهداف في 3 مباريات، أمام كلاً من إيبسويتش تاون وبرينتفورد ومانشستر يونايتد.

يذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة قياسية وقتها قدرت بـ50 مليون يورو (42 مليون يورو) بالإضافة إلى 8 ملايين يورو إضافات.