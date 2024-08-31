وبعد أن افتتح الدولي الألماني كاي هافيرتس التسجيل للنادي اللندني (38)، عادل البرازيلي جواو بيدرو (58) النتيجة لبرايتون الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.

وتساوى الفريقان برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، مع أفضلية الاهداف لمصلحة برايتون.

واقعة الطرد

وجاءت اللحظة المفصلية في اللقاء بعد طرد مثير للجدل لديكلان رايس في مستهل الشوط الثاني (48) بعد نيله بطاقتين صفراوين، ليُكمل "المدفعجية" الشوط الثاني بكامله بعشرة لاعبين.

ولم يخلُ طرد رايس من جدل كبير، إذ نال لاعب وسط أرسنال بطاقة صفراء ثانية بعد ركله الكرة بطريقة هادئة مما اعتبره الحكم عرقلة للعب، في حين ظهر الاستغراب جليا على مدرب ولاعبي وجماهير أرسنال.

وأشارت رابطة الدوري الإنجليزي الى أنّ رايس قد طرد بسبب "تأخير اللعب". ولم تتدخل تقنية الحكم المساعد "فار" كون اللقطة مرتبطة ببطاقة صفراء وليس ببطاقة حمراء مباشرة.

واستفاد برايتون على أكمل وجه من طرد رايس، ليعادل النتيجة ويضع حدا لسلسلة انتصارات أرسنال الطامح لاستعادة اللقب للمرة الأولى منذ 20 عاما.