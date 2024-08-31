وحاول الهداف النيجيري، الذي يعتبر اللاعب الأكثر قيمة سوقية في الدوري الإيطالي، الانتقال في الساعات الأخيرة، إلى تشلسي، أو إلى السعودية، لكن محاولاته باءت بالفشل.

ماذا حصل؟

أوسيمين اتفق مع أهلي جدة على شروط الانتقال، بينما ناديه نابولي، اتفق مع تشلسي الإنجليزي على تفاصيل صفقة البيع.

ولكن الأهلي لم يتفق على سعر محدد مع تشلسي، وأوسيمين، لم يرضيه الراتب المعروض من تشلسي.

النتيجة كانت، انهيار الانتقال إلى تشلسي والأهلي.

ماذا سيحصل الآن؟

أوسيمين خرج في بث مباشر على صفحاته الشخصية، وهو يهاجم ناديه نابولي، بسبب عدم قبوله عرض الأهلي، وإجباره على البقاء.

العلاقة بين أوسيمين ونابولي الآن منتهية تماما، والنادي أعلن أن اللاعب ليس على قائمة الفريق للمشاركة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أوسيمين سيضل في نابولي، وسيتقاضى راتبه المعتاد، لكنه لن يلعب كرة القدم، على الأقل حتى 1 يناير 2025، عندها سيحاول الانتقال مرة أخرى في سوق الانتقالات الشتوي.