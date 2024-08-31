أغلقت أوروبا سوق الانتقالات، فجر السبت، وتسارعت أندية أوروبا والعالم لإتمام صفقات "اللحظات الأخيرة"، كان أبرزها صفقة انتقال الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنغ من تشلسي إلى أرسنال.
هنا أبرز 15 انتقالات تمت في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي:
- الإنجليزي جايدن سانشو، وقع مع تشلسي قادما من مانشستر يونايتد، بعد فترة صعبة مع المدرب الهولندي إيرك تن هاغ.
- الإنجليزي إيفان توني، وقع للأهلي السعودي قادما من نادي برينتفورد الإنجليزي.
- الإنجليزي رحيم ستيرلنغ، انتقل بنظام الإعارة إلى أرسنال، بعد خلاف مع مدرب تشلسي الجديد إنزو ماريسكا.
- المغربي نايف أكرد، انتقل من وست هام الإنجليزي إلى ريال سوسيداد الإسباني.
- الإنجليزي جيمس وارد براوس، ترك وست هام وانتقل إلى نادي نوتنغهام فوريست.
- الإسباني كارلوس سولير، انتقل من باريس سان جرمان الفرنسي إلى وست هام.
- الأوروغواياني مانويل أوغارتي، وقع أخيرا مع مانشستر يونايتد، قادما من باريس سان جرمان.
- الإيفواري ولفريد زاها، انتقل من غلطة سراي التركي إلى ليون الفرنسي.
- المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام، انتقل إلى أي سي ميلان، في صفقة تبادلية مع روما الإيطالي، الذي وقع بالمقابل مع البلجيكي ألكسيز سالميكرز.
- النجم السوري محمود داهود، وقع في اليوم الأخير مع إنتراخت فرانكفورت، قادما من برايتون الإنجليزي.
- الغيني محمد سيماكان، وقع مع النصر السعودي، قادما من ريد بول لايبزغ الألماني.
- صفقة مزدوجة لنادي نابولي الإيطالي، مع الأسكتلنديين سكوت ماكتوميناي وبيلي غيلمور، قادمان من مانشستر يونايتد وبرايتون.
- الفرنسي نبيل فقير، ترك ريال بيتيس الإسباني، وتوجه نحو الجزيرة الإماراتي.