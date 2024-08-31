أغلقت أوروبا سوق الانتقالات، فجر السبت، وتسارعت أندية أوروبا والعالم لإتمام صفقات "اللحظات الأخيرة"، كان أبرزها صفقة انتقال الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنغ من تشلسي إلى أرسنال.