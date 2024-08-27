وقال المشرف العام على الكرة بنادي بورفؤاد أحمد رضوان، لصحيفة "المصري اليوم"، إن عرفات "بلع لسانه" بعد تدخل عنيف من لاعب الجمارك.

ويحدث "بلع اللسان" عادة نتيجة اصطدام قوي في الرأس، مما يؤدي إلى حالة من الاختناق، ويتطلب تدخلا طبيا عاجلا.

وأضاف: "نقل اللاعب إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة بورسعيد، وسيتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة".

وأوضح رضوان: "حالة عرفات مستقرة، خصوصا بعد إسعافه في أرض الملعب من قبل الجهاز الطبي لفريقي بورفؤاد والجمارك".

وكان بورفؤدا يواجه الجمارك، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية.