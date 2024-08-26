وخاض ريال مدريد مواجهتين سهلتين نسبيا، في افتتاح منافسات الدوري الإسباني، أمام ريال مايوركا وريال بلد الوليد، سجل فيهما 4 أهداف.

ولكن مبابي، النجم "المنتظر"، لم يستطع التسجيل في أي من المواجهتين، لترتفع الضغوطات على الفرنسي من قبل الجماهير.

وبسبب حجم اللاعب الكبير والآمال المعقودة عليه، لم ترحم الجماهير تأخر مبابي في التسجيل، وبدأت بنشر الانتقادات وبعض السخرية حول اللاعب.

وكتب أحدهم بعد إضاعة مبابي فرصة سهلة أمام بلد الوليد: "لا يستطيع حتى التسجيل أمام فريق صاعد حديثا.. مبابي سيعاني".

وقارنه البعض بمهاجم ريال مدريد الجديد إندريك: "مبابي يعاني بتسديدة ضربة على المرمى، بينما إندريك يقوم بالمراوغات والتسجيل بكل سهولة".

وهاجم البعض منتقدي مبابي، مؤكدين أن الانتقاد بعد مباراتين هو أمر جنوني، وأن "لاعبا بحجم مبابي سيسجل الكثير من الأهداف مع مرور الوقت".