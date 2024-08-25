وافتتح اللاعب الشاب لامين يامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، ثم تعادل بلباو بهدف سجله أويهان سانسيت في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 75 من متابعة لكرة تصدى لها الحارس لكنه لم يمسك بها.

ولعب المهاجم البولندي المخضرم بذلك دور البطولة في قيادة الفريق للفوز في أول مباراتين له بالموسم، إذ سجل ثنائية في الفوز 2-1 على فالنسيا في الجولة الأولى.

ويتقاسم برشلونة صدارة الدوري مع سلتا فيغو برصيد 6 نقاط لكل منهما، بينما تجمد رصيد بلباو عند نقطة واحدة في المركز 15.