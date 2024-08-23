الأسبوع الماضي، أصبح الحمادي أول لاعب عراقي يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما دخل في الدقيقة 76 أمام ليفربول، في افتتاح البريميرليغ.

الحمادي، ولد في مدينة العمارة جنوبي العراق عام 2002، وهاجرت عائلته إلى ليفربول، في 2003، بعد أشهر من اندلاع الحرب الأميركية على العراق.

منذ وقتها، ترعرع الحمادي في إنجلترا، وبدأ بممارسة كرة القدم.

وبالرغم من بدايته "البطيئة"، ولعبه في الدرجة الرابعة بالدوري الإنجليزي مع نادي ويمبلدون، قرر إبسويتش شراء اللاعب العراقي، في يناير الماضي.

وبعد غياب 22 عاما، عاد نادي إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في نهاية موسم استثنائي اختتمه بانتصار حاسم في مايو.

والآن، الحمادي أصبح في البريميرليغ، وبعد مشاركة جيدة أمام ليفربول، تنتظره أخرى أكثر تعقيدا، أمام مانشستر سيتي، ظهر السبت.