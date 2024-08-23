وتشهد المرحلة الأولى من الدوري الإماراتي للمحترفين، مواجهات قوية تضع الفرق على طريق المنافسة مبكرا، حيث تسعى الفرق الكبيرة إلى فرض سيطرتها، فيما تطمح الفرق الأخرى إلى تحقيق مفاجآت وإثبات قدرتها على المنافسة، ومع انطلاق صافرة البداية، يبدأ مشوار الأندية نحو اللقب في موسم يتوقع أن يكون مليئا بالتحديات والإثارة.

الإثارة بدأت من الجولة الأولى، وتحديدا في مباراة حامل اللقب، "الإمبراطور" الوصل، أمام الاتحاد كلباء.

القمة انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2، بعد ان كان الوصل متقدما بنتيجة 2-1، بفضل هدفي فابيو ليما، حتى الدقيقة 99، عندما عدل النتيجة عبد السلام محمد.

من جهة أخرى، حقق نادي النصر بداية مثالية، بالفوز بنتيجة 5-1 على الصاعد حديثا، نادي العروبة.

أما الوحدة، فحقق فوزا صعبا على نادي عجمان، في أبوظبي، مساء الجمعة.

وتختتم الجولة الأولى مساء سبت، بأربعة مواجهات، أبرزها بين العين وخورفكان، والجزيرة وبني ياس.

أما شباب الأهلي فسيفتتح مشوار البطولة أمام البطائح "العنيد"، بينما يواجه نادي الشارقة دبا الحصن.