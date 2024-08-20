جاء ذلك بعد أن نشر لاعب المقاولون العرب السابق عبد الرحمن خالد (جبنة) مقطعا مصورا على صفحته على فيسبوك، اتهم فيها وكيله السابق بالتسبب في فسخ عقده مع نادي العربي الكويتي بعد 11 يوما فقط من انضمامه من خلال ورقة مختومة من الاتحاد المصري.

وقال بيان الاتحاد: "بخصوص ما تم تداوله بشأن التصريحات التي أطلقها عبد الرحمن خالد الشهير بعبد الرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب السابق، يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تابع باهتمام ما قاله اللاعب وبعد مراجعة كافة الأوراق لاستيضاح الأمر، تبين أن اللاعب عبد الرحمن خالد كان مقيدا في سجلات الاتحاد كلاعب في صفوف المقاولون العرب وتم الاستغناء عنه".

وأضاف الاتحاد: "تم إرسال بطاقة اللاعب الدولية لنادي العربي الكويتي يوم 11 أغسطس الجاري وهو الإجراء الرسمي لانتقال أي لاعب من اتحاد إلى آخر، ولم يصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أي بيانات أو إفادات عكس ذلك".

وأهاب الاتحاد بجميع اللاعبين المصريين: "الالتزام بالطرق القانونية والشرعية عند التعاقد مع وكلاء لاعبين معتمدين بالاتحاد الدولي أو المصري حفاظا علي مستقبلهم وعدم الانسياق وراء إغراءات الوكلاء، كما يهيب الاتحاد بالوكلاء الحفاظ علي مصالح اللاعبين".

وشدد البيان على أن "الاتحاد المصري سيتدخل بقوة في حالة تلقيه أي شكاوي من اللاعبين ضد الوكلاء بداعي التلاعب أو التحايل للقضاء علي مثل هذه الظواهر".

عبد الرحمن جبنة قال في الفيديو الذي نشره على حسابه: "تعاملت مع أحد الوكلاء بتوصية من مدرب كبير في مصر ونصحني بالتعامل معه، فمضيت معه (على عقد) ثقة مني في المدرب".

وأضاف: "كنت أحصل من الوكيل على أموال عند تأخر المقاولون في دفع رواتب اللاعبين بسبب تأخر النتائج، ووعدته بتسديد أمواله عند التعاقد مع أي نادي".

وتابع اللاعب: "طلبت من الوكيل التوقف عن التعامل معه وتعاملت مع وكيل جديد، وبعدها جاءني عرض العربي، فقام الوكيل القديم باستغلال توقيعي السابق معه وقدم ورق مزور مختوم من اتحاد الكرة المصري يثبت أني وقعت مع نادي في الدرجة الرابعة، الأمر الذي أفسد التعاقد مع النادي الكويتي".

وتساءل عبد الرحمن: "هل هناك شخص عاقل يصدق أن أترك المقاولون وأوقع لفريق في الدرجة الرابعة؟ هناك ورقة من اتحاد الكرة تم تقديمها لنادي العربي تفيد بقيدي في نادي الدرجة الرابعة ، هذه الورقة غير سليمة وعليها ختم اتحاد الكرة، هناك من ضيع مستقبل شخص آخر مقابل ألفين أو 3 آلاف جنيه".

وأضاف اللاعب: "حرفيًا لا أفهم ماذا حدث معي، ونفسيتي مدمرة، أنا لا أعرف كيف أفكر ولا أعرف ماذا سيحدث في مستقبلي".

واختتم اللاعب حديث بالقول: "أشعر وكأنني أحلم، لا يوجد بني آدم مؤذي لهذه الدرجة، لقد وعدته بتسديد أمواله، وهو يعلم أني أحتاج لهذه الفرصة، ورغم ذلك أصر على أذيتي".