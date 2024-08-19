وقال العاهل البحريني: "لا شك أن الإنجازات التي حققها الرياضيون ستكون دافعا واستمرارا لطموحات تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلا، خاصة و أنها كانت على مستوى نخبة من الرياضين من مختلف دول العالم، وإن إحراز البحرين المركز الأول عربيا هو إنجاز ومدعاة للفخر والاعتزاز".

ومنح الملك حمد بن عيسى آل خليفة اللاعبين، وينفرد موتيلي يافي، أحمد محمد عمر غازي، سلوى عيد ناصر، وغور تيغران ارامايس ميناسيان، وسام الكفاءة من الدرجة الأولى تقديرا لإسهاماتهم في خدمة البحرين وتعزيز مكانتها الرياضية وتحقيق هذا الإنجاز الرياضي الكبير .

وقد أعرب اللاعبون من جانبهم عن اعتزازهم بمنحهم هذا الأوسمة وبالرعاية والدعم والتشجيع الذي يحظون به دائما.

وجاءت المملكة في المركز الأول عربيا و33 عالميا من بين حوالي 204 دولة مشاركة في الأولمبياد.