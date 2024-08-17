انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (44)، ثم قلب الهلال الطاولة في الشوط الثاني، مسجلا التعادل عبر الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (55)، ثم مواطنه ألكسندر ميتروفيتش (63 و68) والبرازيلي مالكوم (72).

ورفع ميتروفيتش رصيده إلى ثلاثة أهداف في المسابقة، بعدما سبق له أن هز شباك الأهلي في نصف النهائي.

وقد توج ناي الهلال بلقب بطل كأس السوبر السعودي لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.