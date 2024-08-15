وكانت وسائل إعلام تحدثت عن تقديم الصندوق عرضا شفهيا لضم فينيسيوس مقابل مليار دولار، إلا أن صحيفة "غلوبو" كشفت عن رغبة صندوق الاستثمار في استقطاب لاعب آخر في الوقت الحالي، وهو إيدير ميليتاو.

ميليتاو يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2028 مع شرط جزائي بقيمة نصف مليار دولار.

ويشارك اللاعب بشكل أساسي مع النادي الملكي وحصد معه كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أتلانتا الإيطالي، الأربعاء بهدفين دون رد.

وبحسب الصحيفة، فقد أجل أوليسيس جورج، وكيل ميليتاو، حفل عيد ميلاده الذي كان يعتزم إقامته نهاية الأسبوع لبحث هذا العرض والتواصل مع ريال مدريد بشأنه.

وفي حال النجاح في التعاقد مع إيدير، فسيكون من نصيب النصر أو اتحاد جدة، حيث يرغب الناديان في التعاقد مع لاعب مميز في خط الدفاع.