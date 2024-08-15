وتغلب النصر على التعاون بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.

سجل هدفي النصر أيمن يحيى (8د) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (57د). وشهد اللقاء طرد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر في اللحظات الأخيرة (90+3).

ويلتقي النصر غريمه التقليدي الهلال في النهائي، السبت، بعدما فاز الأخير على نظيره الأهلي بركلات الترجيح، الثلاثاء.

وسيغيب بروزفيتش عن مواجهة النهائي للإيقاف بسبب الطرد إلى جانب سامي النجعي، الذي تعرض للإصابة في الركبة، ولم يشارك في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وفضل البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر عدم المجازفة بإشراك البرازيلي أندرسون تاليسكا العائد من الإصابة أساسيا ودفع به في الشوط الثاني من المباراة.

فيما شارك رونالدو من بداية المباراة رغم غيابه عن جميع المباريات الودية للنصر في معسكر البرتغال.

وشكل الحارس البرازيلي بينتو قوة إضافية حقيقية للنصر وهو التعاقد الوحيد للنادي حتى الآن في الميركاتو الصيفي.