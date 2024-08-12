وسيتعين على تشيليز إعادة الميدالية، بعد أن أبطلت محكمة التحكيم الرياضية قرار التحكيم الذي دفعها للقفز من المركز الخامس إلى المركز الثالث، خلال منافسات الجمباز الأرضي في باريس قبل أسبوع.

ويقول المسؤولون الأولمبيون الأميركيون إنهم سيستأنفون حكم المحكمة.

ما القصة؟

بعد انتهاء الجمباز الأرضي، حلت تشيليز بالمركز الخامس في الترتيب، قبل أن يطلب المدرب الأميركي سيسيل لاندي من الحكام "إعادة التقييم"، حتى تم إضافة 0.1 إلى نتيجة تشيليز النهائية بعد المراجعة، مما دفعها للمركز الثالث.

هذا القرار أخرج الرومانية أنا باربوسو من المنصة وأفقدها الميدالية البرونزية.

بعد أيام من تتويج الأميركية، وبكاء المتسابقة الرومانية، قضت محكمة التحكيم الرياضية بأن طلب المدرب الأميركي بمراجعة النتيجة، جاء "خارج مدة الدقيقة الواحدة التي يسمح بها الاتحاد الدولي للجمباز بتقديم طلب استئناف للنتيجة بعد عرض المتسابقة".

وكتبت المحكمة الرياضية في قرارها أنه يجب استعادة الترتيب الأولي للمسابقة، مما يعني أن الرومانية باربوسو ستحل محل تشيليز في المركز الثالث.

وستكون زميلتها سابرينا مانيكا فوينيا في المركز الرابع والخامس لتشيليز.

وسيطلب من المتسابقة الأميركية إعادة الميدالية البرونزية للجنة الأولمبية، حتى يتم منحها لباربوسو.