وكان حارس الزمالك محمد صبحي بصحبة فتوح في السيارة خلال عودتهما من الساحل الشمالي قبل دهس الضحية الذي يعمل أمين شرطة.

وتم إبلاغ وزارة الصحة وحفظ جثمان الضحية في أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفق مصادر محلية.

وأفرج عن صبحي نظرا لكون السيارة مملوكة لفتوح الذي كان يقودها فيما تم التحفظ على ظهير أيسر الزمالك في أحد أقسام الشرطة بالساحل الشمالي.

وكان أمين الشرطة يعبر الطريق السريع قبل تعرضه للحادث الذي أدى لوفاته على الفور.

وأفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" بأن أهل اللاعب يجرون محاولات للوصول إلى حلول قانونية أو ودية لإنهاء الأزمة.