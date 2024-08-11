وللتعليق على الإنجاز غير المسبوق قال الإعلامي الرياضي فاروق خليف في حوار مع برنامج هجمة مرتدة على "سكاي نيوز عربية":

هذه النسخة من أولمبياد باريس هي أفضل نسخة في تاريخ المشاركات الجزائرية مناصفة مع نسخة أتلانتا عام 1996.

الجزائر دخلت هذه المنافسة بنوع من الشكوك حول قدرتها على المنافسة واعتلاء المراتب الأولى.

الحياة مليئة بالمفاجآت وماحدث مع إيمان خليف أكبر دليل على ذلك.

يجب على اللجان الأولمبية في كل الدول العربية أن تخصص ميزانيات لكل رياضة لصناعة الأبطال.

والإنجاز الذي حققته الجزائر بذهبيتي باريس 2024، لم يتحقق سابقا، حيث حصلت عليهما، بخلاف المرات السابقة، في رياضتي الجمباز والملاكمة، عن طريق اللاعبتين كيليا نمور، في الجمباز، وإيمان خليف في الملاكمة.

من تونس، اقتنص فراس القطوسي الذهبية في رياضة التايكواندو بوزن أقل من 80 كيلوغراما.

أما البحرين، فحصلت على ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات عن طريق لاعبتها وينفرد يافي.

وللمغرب، حقق البطل الأولمبي سفيان البقالي ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للرجال في أولمبياد باريس 2024.