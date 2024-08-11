وقال السيسي في منشور على حسابه في "فيسبوك": "أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 لقد رفعتم اسم مصر عاليا".

وذكر السيسي في منشوره كلا من "أحمد الجندي الذي أحرز ذهبية الخماسي الحديث للرجال، وسارة سمير التي فازت بالميدالية الفضية في وزن 81 كيلوغراما برفع الأثقال للسيدات، ومحمد السيد الذي حصد الميدالية البرونزية في سلاح السيف".

وأضاف السيسي في منشوره: "إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي".